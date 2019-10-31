В воронежском аэропорту появился единственный в России черный самолет
На нем можно летать только чартерными рейсами
Черный самолет - видимо, удовольствие дорогое.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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В Воронежском аэропорту раскрыли тайну самолета нестандартного черного цвета. Не подумайте ничего плохого, предназначен он не для траурных церемоний, а для обычных полетов. Правда, только чартерных.
Называется темнокожий лайнер бизнес-джет Challenger 850. Сделан он в Канаде. По словам владельца, это единственный самолет черного цвета в России. И перекрашивать его не собираются.
Самолет способен летать без дозаправки на расстояние до 6000 километров. А вот вместимость его невелика – всего 14 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU