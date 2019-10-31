2019-10-31T15:44:16+03:00
Общество

В воронежском аэропорту появился единственный в России черный самолет

На нем можно летать только чартерными рейсами
Артем ИЛЬИН
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Черный самолет - видимо, удовольствие дорогое.Черный самолет - видимо, удовольствие дорогое.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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В Воронежском аэропорту раскрыли тайну самолета нестандартного черного цвета. Не подумайте ничего плохого, предназначен он не для траурных церемоний, а для обычных полетов. Правда, только чартерных.

Называется темнокожий лайнер бизнес-джет Challenger 850. Сделан он в Канаде. По словам владельца, это единственный самолет черного цвета в России. И перекрашивать его не собираются.

Самолет способен летать без дозаправки на расстояние до 6000 километров. А вот вместимость его невелика – всего 14 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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