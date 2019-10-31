В Воронеже объявили дополнительный концерт группы «Ленинград»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-31T13:38:54+03:00

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Сергей Шнуров устроит в Воронеже два концерта своей группировки «Ленинград»! После объявления воронежской даты выступления коллектива в рамках прощального тура билеты так активно раскупали, что их осталось мизерное количество, несмотря на то, что до концерта еще больше месяца и шоу Шнура пройдет на самой большой площадке города – в ЛДС «Юбилейный». В итоге организаторы приняли решение о проведении дополнительного концерта «Ленинграда»!

Шнура и «Ленинград» любят за забойные песни на злобу дня, из которых крепкого слова не выкинешь, потому что оно там по делу. Меткие фразы, разобранные на цитаты, крутые клипы на хиты, харизма Шнурова и драйв на сцене – это все и есть «Ленинград»! Встретимся на концерте – на лабутенах-нах и в восхитительных штанаааах…

Концерты пройдут в ДС «Юбилейный» 7 и 8 декабря, начало в 19.00 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU