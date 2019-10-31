Воронежцы боятся потерять троллейбус как трамвай

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-31T13:43:51+03:00

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Два события, связанные с работой троллейбусов, произошедшие практически одновременно, взволновали воронежцев.

30 ноября в связи с начавшейся реконструкцией виадука на улице 9 Января администрация Воронежа сообщила об отмене 17-го маршрута. Для него просто не нашли альтернативной дороги. Чиновники обещают вернуть троллейбус на работу после завершения работ на виадуке, в 2020 году. Но, памятуя о похожем постепенном сворачивании трамвая в 90-х, приведшем к полной его ликвидации в 2009, горожане не спешат верить обещаниям. Тем более, что на днях заметили, как рабочие «Воронежпассажиртранса» срезают контактную сеть на улице Маршака.

«Комсомолка» выяснила, с чем связан демонтаж, ведь мэрия обещает троллейбусы развивать и даже планирует закупить партию использованного транспорта из Москвы.

- В этом месте снимают неиспользуемую контактную сеть с высокой степенью износа. Это делается для безопасности горожан – при непогоде там уже случались обрывы, были обращения воронежцев в управу Советского района. Эта сеть не может быть использована для движения троллейбусов из-за технического состояния, - заверили в пресс-службе горадминистрации.

Если в новой транспортной схеме будет предусмотрено движение троллейбуса по этой улице, то контактную сеть, в любом случае, придется тянуть новую, отмечают в мэрии.

- Троллейбус – очень дорогой в содержании транспорт. Когда город получит партию московских машин (предположительно, в 2020 году – Ред.), то будет выделяться финансирование не только для строительства контактной сети, но для тяговых подстанций и другого необходимого оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU