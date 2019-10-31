2019-10-31T13:10:49+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл у знакомого барана, когда тот ночью не открыл ему дверь

Гость прихватил и мотор от мотоцикла
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Такие знакомые! 29-летний житель совхоза «Пугачевский» Аннинского района лишился собственности, потому что не открыл ночью дверь, когда к нему заглянули «на огонек» знакомые из соседнего села. А утром парень не досчитался барана и двигателя от мотоцикла. Но совхоз – не город-миллионник. Вора быстро нашли.

- 23-летний житель соседнего села признался, что ночью 29 октября со своим приятелем на мотоцикле приехал в дом знакомого, постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда «гости» погрузили чужое имущество в люльку транспортного средства и укатили, барана съели, а двигатель задержанный спрятал дома, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь ему за кражу грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На закрытом воронежском виадуке снимают рельсы и разбирают лестницы
В воронежском аэропорту появился единственный в России черный самолет
В Воронеже появилась интерактивная карта новых маршрутов общественного транспорта
В Воронеже снова подешевела квартира солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя
Полиция ищет воронежского доставщика еды
Новый уровень: Воронежский океанариум - в EUAC
«Умные светофоры» не спасут Воронеж от пробок, вызванных перекрытием виадука
В Воронежской области прокуратура проверит снос усадьбы Олениных
В Воронеже таксисты вслед за водителями маршруток грозят забастовкой
Воронежские клиенты скандального дилера "Фольксвагена" начали получать автомобили
В Воронеже объявили дополнительный концерт группы «Ленинград»
Воронежцы боятся потерять троллейбус как трамвай
В Воронеже депутаты городской Думы повысили зарплаты себе и муниципальным чиновникам
Воронежский заповедник расскажет о легендах Толшевского леса
Новую маршрутную сеть корректировали с оглядкой на комментарии воронежцев в соцсетях