Житель Воронежской области украл у знакомого барана, когда тот ночью не открыл ему дверь

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-31T13:10:49+03:00

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Такие знакомые! 29-летний житель совхоза «Пугачевский» Аннинского района лишился собственности, потому что не открыл ночью дверь, когда к нему заглянули «на огонек» знакомые из соседнего села. А утром парень не досчитался барана и двигателя от мотоцикла. Но совхоз – не город-миллионник. Вора быстро нашли.

- 23-летний житель соседнего села признался, что ночью 29 октября со своим приятелем на мотоцикле приехал в дом знакомого, постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда «гости» погрузили чужое имущество в люльку транспортного средства и укатили, барана съели, а двигатель задержанный спрятал дома, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь ему за кражу грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU