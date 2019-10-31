2019-10-31T12:39:05+03:00
Звезды

Воронежский заповедник расскажет о легендах Толшевского леса

В программе праздника лекции по истории, выставки и экскурсии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Толшевский монастырьТолшевский монастырьФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 ноября в Воронежском заповеднике пройдет праздник «Легенды и были Толшевского леса». Ребятам и их родителям расскажут о таинственном духе заповедной чащи и монастыре.

- Усманский бор на каждом шагу раскрывает тайны былых времен. Здесь переплелась история скифских племен с хазарами и славянами, становления Русского военного флота и защиты южных рубежей государства. Шло время….безмолвие леса, тишина и покой вековых деревьев всегда привлекали людей, ищущих уединения. Так в глубине густого леса – в «толще» лесной появился Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, ставший неотъемлемой частью истории старинного русского бора,объявленного заповедным, - анонсировали мероприятие в заповеднике.

В программе мероприятия лекции по истории местности, выставки изделий прикладного творчества и народных костюмов, представительские площадки музеев Воронежской и Липецкой областей, музеев- заповедников, районов, экскурсия на Черепахинскую тропу.

Начало в 12.00 - на Центральной усадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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