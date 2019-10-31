Жительница Воронежа за 18 тыс купила несуществующий пылесос

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-31T11:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

За 30 октября жертвами мошенников стали шестеро жителей Воронежской области.

18-летняя жительница Северного микрорайона хотела купить по интернету пылесос. Нашла на просторах сети выгодное предложение, списалась с «представителем» торговой компании, и перечислила около 18 тысяч рублей на банковскую карту, которую тот прислал ей. Правда, представитель оказался не представителем, а аферистом. И пылесос девушка, естественно, не дождалась. И пока мошенников будут искать, полицейские призывают воронежцев сохранять бдительность при осуществлении финансовых сделок через интернет.

- Не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверяйте любую поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе на страницах сети Интернет, не поддавайтесь на провокации, - посоветовали в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU