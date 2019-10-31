Из Воронежа можно напрямую улететь в Армению

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-31T11:00:12+03:00

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30 октября аэропорт Воронеж открыл прямые регулярные рейсы в столицу Армении и обратно.

- Продолжительность перелета в одну сторону составляет 2,5 часа. С открытием новой полетной программы частота рейсов между Воронежем и Ереваном увеличилась до трех раз в неделю. Летать в Армению жители Черноземья теперь могут с двумя перевозчиками: авиакомпанией «Икар» и Armenia Aircompany, - сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU