Из Воронежа можно напрямую улететь в Армению
Рейсы в Ереван стали регулярными
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 октября аэропорт Воронеж открыл прямые регулярные рейсы в столицу Армении и обратно.
- Продолжительность перелета в одну сторону составляет 2,5 часа. С открытием новой полетной программы частота рейсов между Воронежем и Ереваном увеличилась до трех раз в неделю. Летать в Армению жители Черноземья теперь могут с двумя перевозчиками: авиакомпанией «Икар» и Armenia Aircompany, - сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU