2019-10-31T10:27:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем ранения получил водитель "Вольво", съехав в кювет

Авария произошла в Калачеевском районе
Ярослав ИВАНОВ
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За 30 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 150 ДТП, из них большинство произошли в столице Черноземья - 108. В 8 авариях пострадали 9 человек.

В 8 утра на 62-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» в Калачеевском районе пострадал 41-летний водитель иномарки.

- Шофер «Вольво-850» не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину с телесными повреждениями отправили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, другом массовом ДТП под Воронежем пострадали дети

ИСТОЧНИК KP.RU

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