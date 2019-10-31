Под Воронежем ранения получил водитель "Вольво", съехав в кювет
За 30 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 150 ДТП, из них большинство произошли в столице Черноземья - 108. В 8 авариях пострадали 9 человек.
В 8 утра на 62-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» в Калачеевском районе пострадал 41-летний водитель иномарки.
- Шофер «Вольво-850» не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину с телесными повреждениями отправили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Напомним, другом массовом ДТП под Воронежем пострадали дети
ИСТОЧНИК KP.RU