2019-10-31T10:21:27+03:00
Звезды

В Воронеже выступит Кубанский казачий хор

Легендарный коллектив представит программу «Любо, братцы, любо!»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 ноября в Воронеж приедет Кубанский казачий хор, старейший и крупнейший национальный казачий коллектив России - с 200-летней историей! Уровень мастерства артистов хора признан во всем мире. Кубанский казачий хор славится своей неповторимой певческой культурой, колоссальным репертуаром и уникальным исполнительским стилем. Основу его репертуара составляют народные казачьи песни и танцы, записанные в станицах Краснодарского края, в обработке художественного руководителя Виктора Захарченко. По мнению и оценкам экспертов-музыковедов, Кубанский хор признан жемчужиной мировой культуры. Воронежцам коллектив представит программу «Любо, братцы, любо!», в нее вошли лучшие номера и постановки.

Концерт пройдет в Event-Hall 18 ноября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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