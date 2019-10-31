Воронежский хор больше не работает с Максимом Фадеевым

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-31T09:53:12+03:00

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Не долго музыка играла. Воронежский хор Magnetus больше не является подопечным Макса Фадеева. Продюсерский центр Malfa расторг их контракт. 30 октября Максим Фадеев объявил в своем Instagram, что его лейбл прекратил работу со всеми подопечными артистами, отдав им в безвозмездное пользование написанные Фадеевым композиции (исключение составили два артиста).

Напомним, уйдя под крыло продюсерского центра Malfa, воронежский коллектив сменил ставшее в Воронеже брендом название «Русский формат». Коллектив проработал с Фадеевым недолго – чуть меньше года. Продюсер обратил внимание на воронежских вокалистов после участия хора в телешоу «Песни».

- Дорогие друзья! После официального заявления Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла, мы получаем сообщения с переживаниями за нас и вопросом - что же будет дальше? Спасибо вам за внимание и небезучастность к лейблу и нашему коллективу. Максим Александрович очень чуткий музыкант и продюсер. И если он что-то решил изменить в работе своего лейбла и артистов, поверьте, это будет только на благо всем, - отметили в коллективе. - Не переживайте за нас! У нас все хорошо!

В коллективе, основанном в 2008 году, поет 10 вокалистов. Артисты исполняют хиты различных эпох в оригинальной обработке, а также собственные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU