В Воронеже обновили состав городской общественной палаты и учредили "Единого оператора пассажирских перевозок"

СЕГОДНЯ 21:18 2019-10-30T21:18:32+03:00

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В среду, 30 октября, в Воронеже прошло 47-е заседание городской Думы, в котором принял участие глава города Вадим Кстенин. На повестке стояло обсуждение почти трех десятков вопросов, самыми значимыми из которых стали формирование нового состава Общественной палаты города и инициатива создания муниципального бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок».

В начале заседания его участники минутой молчания почтили память жертв политических репрессий в СССР.

Первым пунктом повестки стал вопрос о формировании состава Общественной палаты городского округа VI созыва. Процедура была запущена 6 сентября. Доизбрание 1/3 членов Палаты ( это 7 человек), выдвигаемых от Думы, проходило по заявлениям общественных объединений и некоммерческих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU