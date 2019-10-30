В Воронеже обновили состав городской общественной палаты и учредили "Единого оператора пассажирских перевозок"
В среду, 30 октября, в Воронеже прошло 47-е заседание городской Думы, в котором принял участие глава города Вадим Кстенин. На повестке стояло обсуждение почти трех десятков вопросов, самыми значимыми из которых стали формирование нового состава Общественной палаты города и инициатива создания муниципального бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок».
В начале заседания его участники минутой молчания почтили память жертв политических репрессий в СССР.
Первым пунктом повестки стал вопрос о формировании состава Общественной палаты городского округа VI созыва. Процедура была запущена 6 сентября. Доизбрание 1/3 членов Палаты ( это 7 человек), выдвигаемых от Думы, проходило по заявлениям общественных объединений и некоммерческих организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU