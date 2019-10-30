Звезды сериалов сыграют в Воронеже комедию про любовь и измены

СЕГОДНЯ 20:53 2019-10-30T20:53:06+03:00

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21 ноября в столице Черноземья высадится звездный десант! Популярные артисты Виктор Логинов, Оскар Кучера, Надежда Ангарская привезут воронежским поклонникам комедию «Хитрец по найму».

Борис и Вера много лет вместе. Вот так бывает: живешь-живешь в законном браке и вдруг - раз: кризис отношений. Наваливается рутина, одолевает тоска, а у людей, вон, любовь…Им бы чего-нибудь нового, необычного, запретного! В тайне друг от друга супруги решают воплотить фантазии на стороне и ныряют в омут с головой. Рушатся устои, гибнут выработанные годами ритуалы, и кто теперь будет покупать продукты, мыть посуду, в конце концов, рубашки гладить? Семья под угрозой.

В водовороте событий, обмана и комических ситуаций на помощь супругам приходит домработница Паша! Паша - хранитель домашнего очага, мастер на все руки, небескорыстный ангел-хранитель. На что он готов, чтобы спасти брак хозяев?

Спектакль покажут 21 ноября в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU