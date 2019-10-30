Волонтеры Greenpeace запустили в Воронеже флешмоб в защиту чистого воздуха

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-30T20:20:19+03:00

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Необычную акцию под названием «Я к вам дышу» инициировали в соцсетях волонтеры Greenpeace. Они предложили всем, кому не безразлично качество атмосферного воздуха в городе, присоединиться к флешмобу:

- Выразите своё отношение к ситуации с загрязнением воздуха или доступа к данным в России одной фразой. Сфотографируйтесь с вашим изречением. До 1 ноября выкладывайте фотографии в любые соцсети с хэштегом #ЯкВамДышу. В подписи к публикации можно расшифровать ваше изречение — коротко рассказать, что именно вас беспокоит в качестве воздуха вашего региона.

В качестве примера предлагается сфотографироваться у памятника одному из классиков литературы с его цитатой про воздух.

- Даже Грибоедов и Тургенев говорили об этом! Пора уже и нам решить проблему, - говорят авторы идеи. - Если вы уже отправляли жалобу через карту «SOS! Воздух» или напрямую на сайте Роспотребнадзора, вы можете рассказать о вашем опыте под фотографией. Получили ли вы ответ от ведомства? Какова была реакция ведомства

Активисты предлагают на выбор такие изречения писателей и поэтов:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» А. С. Грибоедов «Правда — воздух, без которого дышать нельзя» И. С. Тургенев «Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» О. Э. Мандельштам «Аx ты, шарик голубой, грустная планета, что ж мы делаем с тобой? Для чего всё это?» Б. Ш. Окуджава «Летела жизнь в плохом автомобиле. И вылетала с выхлопом в трубу» В. С. Высоцкий

ИСТОЧНИК KP.RU