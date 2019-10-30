2019-10-30T20:10:51+03:00
Общество

Воронежцев научили правильно обращаться с лежачими больными

В семинаре приняли участие медсестры и соцработники
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
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В Воронеже прошел обучающий семинар для медицинских сестер стационарных учреждений социального обслуживания и социальных работников управлений социальной защиты населения. Сотрудникам, занятым уходом за лежачими больными, показали, как правильно и безопасно для обеих сторон обращаться с маломобильными пациентами. Слушатели узнали об основамх позиционирования и кинестетики, современных технологиях и средствах ухода, а сотрудники первого Московского хосписа им. В.В. Миллионщиковой поделились опытом своей работы.

- Особое внимание уделили организации безопасного пространства для пожилых людей, особенностям ухода за маломобильными гражданами как в условиях стационара, так и домашних условиях, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Специалистам продемонстрировали как перемещать лежачего пациента, используя современными средства ухода, которые позволяют уменьшить нагрузку и избежать травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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