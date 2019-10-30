В Воронеже девять дней безуспешно ищут кареглазую брюнетку

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-30T18:57:52+03:00

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Волонтеры из воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» просят о помощи в поисках без вести пропавшей Екатерины Кравцовой (Смородиновой). Женщине 34 года. 21 октября она вышла из дома и пропала. Ее поиски до сих пор не дали никаких результатов.

Приметы Екатерины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы и розовую кофту. С собой имела бежевую сумку.

Если вам известно о месте нахождения Екатерины, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU