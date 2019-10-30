Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу велосипеда из подъезда воронежской многоэтажки

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-30T18:24:37+03:00

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Владельцы велосипеда, украденного из подъезда дома №2 по улице 25 Января в сентябре этого года, просят опознать вора, который попал на кадры камеры наблюдения. Видео разместили в сообществе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». При его просмотре становится очевидно, что злоумышленник целенаправленно шел за двухколесным транспортом, который стоял на лестнице, ведущей на технический этаж с площадки девятого этажа. Мужчина долго ковыряется с тросом, которым велосипед был пристегнут к перилам, а затем легко подхватив свою добычу, пешком спускается вниз.

Остается неясным, обращались ли потерпевшие в полицию с заявлением, ведь с момента кражи прошел уж месяц.

По данным городского управления МВД, в последние месяцы участились кражи велосипедов и именно из подъездов. Причем, преступников не останавливают ни замки, ни тросы. Теперь очевидно, что и видеокамеры для них тоже не проблема. А между тем лицо злоумышленника на них хорошо различимо.

ИСТОЧНИК KP.RU