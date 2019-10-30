Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области «заработал» уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-30T19:35:43+03:00

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента цифрового развития Воронежской области. Сделали они это, основываясь на материалах регионального УФСБ, а также собственной проверки. Чиновника подозревают в преступлении, подпадающем под часть 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным силовиков, с декабря 2017-го по июль 2019 года заместитель руководителя департамента сообщал своему знакомому о планируемых закупках техники, сроках поставки, а также иные сведения о том или ином тендере, тот передавал информацию заинтересованным коммерсантам. Также чиновник определял явно завышенную начальную стоимость контракта. В выигрыше от этого оказывались три коммерческие организации. Понятно, что и действовавший в их интересах начальник тоже внакладе не оставался. Итогом всей этой незаконной деятельности стало заключение пяти государственных контрактов на поставку информационно-телекоммуникационного оборудования, стоимость которых была завышена на общую сумму около 3,8 миллионов рублей.

- Наши сотрудники во взаимодействии с работниками регионального УФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого чиновника. Они изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования. С заместителем руководителя департамента проводятся следственные действия, – рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России Максим Гуров.

Тем временем правительство Воронежской области заявило, что готово оказывать содействие правоохранительным органам.

- Наша позиция в борьбе с нарушениями закона остается последовательной: если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, он должен понести соответствующее наказание, - добавили в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU