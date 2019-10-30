В Воронеже задержали мошенника, убедительно сыгравшего по телефону «попавшего в беду друга»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-30T17:17:49+03:00

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Когда 18-летняя жительница Воронежа услышала в трубке, как ей показалось, знакомый голос, просивший о помощи, то, не задумываясь, перечислила попавшему в беду «другу» 30 тысяч рублей. Каково же было удивление девушки, когда в ответ на вопрос «получил ли ты деньги», адресованный знакомому в соцсети, она получила ответ, что тот денег не просил и в беду не попадал. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию.

И подозреваемого вскоре нашли. Им оказался 29-летний житель Волгоградской области, ранее судимый за грабеж, разбой и кражу. Задержанный мужчина сознался в совершении очередного преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU