В Воронеже трибуны стадиона «Факел» расширят до 7 тысяч мест

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-30T17:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 29 октября, на встрече с болельщиками генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о том, что правительство Воронежской области и лично губернатор Александр Гусев приняли решение о резервной спортивной арене для клуба. Напомним, к состоянию Центрального стадиона профсоюзов в последнее время немало претензий.

Резервным стадионом собираются сделать спорткомплекс «Факел» (улица Маршака, 1а), находящийся в областной собственности. Беговые дорожки планируют убрать, в том числе и за счет этого трибуны будут способны вместить не 3 тысячи зрителей, как сейчас, а целых 7000. Правда, сроки начала реконструкции пока не известны, даже тендер не проведен. Пока есть только твердое намерение региональных властей.

Между тем продолжаются переговоры о передаче Центрального стадиона профсоюзов в областную собственность. Предполагается, что после того, как это удастся сделать, начнется реконструкция и главной спортивной арены города. После ее окончания «Факел» вроде бы снова будет играть на улице Студенческой. Хотя продолжают ходить упорные слухи о том, что на месте Центрального стадиона профсоюзов могут вырасти либо очередная многоэтажка, либо торговый центр. Власти пока эту информацию опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU