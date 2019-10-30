В Воронежской области осудили местного жителя за публикацию песни в соцсети

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-30T15:02:25+03:00

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Бутурлиновский районный суд приговорил к штрафу 20-летнего местного жителя за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 30 октября.

В августе 2019 года надзорные органы обнаружили на его странице в социальной сети «ВКонтакте» песню, которая включена в Федеральный список экстремистских материалов Минюста России. Молодого человека признали виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и приговорили к штрафу. Он заплатит две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU