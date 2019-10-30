2019-10-30T14:52:44+03:00
Общество

Текущая канализация, ветхая лестница, аварийный спортзал и закрытая столовая – итоги проверки школ под Воронежем

Эти и другие нарушения обнаружила прокуратура Семилукского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Уйму нарушений обнаружила прокуратура Семилукского района в ходе рейда по местным школам. Так, в Стрелицкой школе в аварийном состоянии находятся спортзал и библиотека, износ несущих конструкций составляет 70%, а канализация и водопровод изношены на все сто. По этой причине в подвалах учебного заведения постоянно стоит вода. В спортивном зале ребята могли беспрепятственно попасть на ветхую лестницу, ведущую на второй этаж. Конструкция могла обрушиться в любую минуту и покалечить школьников. Школьная столовая закрыта, поскольку находиться в ней небезопасно. Учащихся тем временем кормят в классах. Однако такое положение дел не помешало администрации начать учебный год.

Не лучше обстоит дело в Новосильской средней общеобразовательной школе. Тут спортзал также в течение двух лет пребывает в аварийном состоянии. Тем временем школьники тренируются в классах и даже коридорах.

Кроме названных нарушений проверяющие выявили, что школы района переполнены в два раза. Например, проектная мощность здания Семилукской средней общеобразовательной школы № 1 рассчитана на 800 человек, а в ней учатся 1799 ребят. Вместимость здания средней общеобразовательной школы № 2 им. Н.Д. Рязанцева того же города составляет 625 человек, но учреждение, по спискам, посещают 1075 человек. Обучение ведется в две смены.

- В Перлевской средней общеобразовательной школе на протяжении более трех лет не организован подвоз на учебные занятия обучающихся, проживающих на расстоянии более 4 км от школы, в результате чего детям приходится самостоятельно добираться до школы и обратно, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Главе администрации Семилукского муниципального района выдали предписание об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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