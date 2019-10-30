Воронежские спортсмены стали призерами международных соревнований по спортивной акробатике

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-30T14:39:50+03:00

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Воронежские спортсмены стали призерами X Европейских соревнований по спортивной акробатике, которые проходили в израильском городе Холон с 22 по 27 октября.

Воронежцы выступили в составе сборной России. Воспитанники МБУ СШОР № 2 дебютировали на международных соревнованиях и показали отличные результаты.

В возрастной группе 11 - 16 лет воронежцы Максим Коршунов, Антон Логвинов, Иван Микулин и Илья Бочеров завоевали бронзовые медали, пропустив вперед хозяев соревнований и четверку из Великобритании, проиграв последним всего лишь 0,25 балла.

А золотую медаль получил воспитанник СШОР № 2 Семен Львов, который выступал в мужской четверке в возрастной группе 12 - 18 лет.

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU