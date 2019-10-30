2019-10-30T14:27:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области депутата будут судить за незаконное предпринимательство

Мужчина был директором компании по производству, передаче и распределению тепловой энергии в Богучаре
Юлия ДИДЕНКО
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Совета народных депутатов городского поселения города Богучара. Директора МКУП «Богучаркоммунсервис» обвиняют в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Директор предприятия знал, что эксплуатация производственных объектов III класса опасности является лицензируемым видом деятельности. Но он все-равно без лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, производя при этом эксплуатацию 12 газовых котельных, расположенных в городе Богучаре и Богучарском районе.

Почти четыре года на расчетные счета МКУП «Богучаркоммунсервис» поступали деньги от жильцов домов, предприятий и организаций, находящихся на территории района.

В результате на счет предприятия поступили средства в размере свыше 80 млн. рублей, что является особо крупным размером.

На предварительном следствии экс-директор признал вину в полном объеме. Его вина также подтверждается материалами, предоставленными сотрудниками полиции, показаниями свидетелей, протоколами досмотров и другими доказательствами. Уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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