В Воронеже женщина распознала мошенника в арендаторе ее квартиры

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-30T13:42:36+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано четыре сообщения о мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Мужчина слишком настойчиво просил данные ее банковской карты для перевода оплаты за жилье

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В Воронеже местная жительница не поддалась на уловки мошенника и обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 30 октября.

33-летняя горожанка собиралась сдавать свою квартиру в аренду и разместила объявление в Сети. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и заявил, что хочет снимать жилье. Затем мошенник предложил перевести ей на банковскую карту 14 тысяч в качестве оплаты за проживание. и попросил предоставить ему для этого персональные данные. Женщину смутила настойчивость звонившего, поэтому горожанка прервала телефонный разговор и обратилась к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано четыре сообщения о мошенничествах в отношении воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU