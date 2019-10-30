В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
В Воронеже завершается реконструкция здания детской поликлиники и женской консультации по адресу ул. Карла Маркса, д. 36. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Сейчас там ведутся работы по благоустройству двора, а внутри помещения устанавливают сантехнику и мебель.
- В здании разместятся женская консультация городской поликлиники №1 на 98 посещений в смену и детская поликлиника на 150 посещений в смену, переезд планируется в начале декабря, - уточнили в облздраве.
Женская консультация переедет из здания по ул. Войцеховского, д. 6, а детская поликлиника – из ветхого здания по ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 59, что у Петровского сквера.
Реконструированное здание выполнено в пастельных тонах, что соответствует решениям исторической застройки этой части города. Однако планировка и организация пространств – современные, что позволит повысить уровень комфорта. Родителей и детей порадуют игровые зоны, колясочная и уютные холлы.
ИСТОЧНИК KP.RU