2019-10-30T13:06:43+03:00
Общество

В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация

Переезд планируется в начале декабря
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит здание сейчасТак выглядит здание сейчасФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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В Воронеже завершается реконструкция здания детской поликлиники и женской консультации по адресу ул. Карла Маркса, д. 36. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сейчас там ведутся работы по благоустройству двора, а внутри помещения устанавливают сантехнику и мебель.

- В здании разместятся женская консультация городской поликлиники №1 на 98 посещений в смену и детская поликлиника на 150 посещений в смену, переезд планируется в начале декабря, - уточнили в облздраве.

Женская консультация переедет из здания по ул. Войцеховского, д. 6, а детская поликлиника – из ветхого здания по ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 59, что у Петровского сквера.

Реконструированное здание выполнено в пастельных тонах, что соответствует решениям исторической застройки этой части города. Однако планировка и организация пространств – современные, что позволит повысить уровень комфорта. Родителей и детей порадуют игровые зоны, колясочная и уютные холлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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