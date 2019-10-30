Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
В 57-ую годовщину Карибского кризиса воронежцы - свидетели тех событий и участники военно-стратегической операции «Анадырь», благодаря которой мир избежал ядерной войны. Доброй традиции встречаться в этот день много лет, но к сожалению, год от года за праздничным столом встречается все меньше товарищей.
В то время молодые ребята - солдаты, матросы и офицеры Советской Армии и Военно-морского флота, сейчас – это мудрые взрослые мужчины, прошедшие не одну войну. Среди них есть и участник Великой Отечественной войны – летчик Павел Мошканцев. По случаю очередной годовщины участник тех событий, ветеран Афганской войны, подполковник милиции в отставке Юрий Барбашинов прочитал боевым товарищам свое стихотворение «Но пасаран!», в котором отразил исторический момент:
Давно когда – то небольшая Куба
Соседом алчным притеснялась грубо.
Народ кубинский унижений не стерпел.
Он жить свободным и счастливым захотел.
И волю своего народа исполняя,
Фидель поднял освободительное знамя.
На Кубе до сих пор с того момента
Звучит девиз – Патри а, о муэрте!
ИСТОЧНИК KP.RU