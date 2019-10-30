2019-10-30T12:55:12+03:00
Общество

Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис

Участники операции «Анадырь» долгие годы поддерживают дружеские отношения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В 57-ую годовщину Карибского кризиса воронежцы - свидетели тех событий и участники военно-стратегической операции «Анадырь», благодаря которой мир избежал ядерной войны. Доброй традиции встречаться в этот день много лет, но к сожалению, год от года за праздничным столом встречается все меньше товарищей.

В то время молодые ребята - солдаты, матросы и офицеры Советской Армии и Военно-морского флота, сейчас – это мудрые взрослые мужчины, прошедшие не одну войну. Среди них есть и участник Великой Отечественной войны – летчик Павел Мошканцев. По случаю очередной годовщины участник тех событий, ветеран Афганской войны, подполковник милиции в отставке Юрий Барбашинов прочитал боевым товарищам свое стихотворение «Но пасаран!», в котором отразил исторический момент:

Давно когда – то небольшая Куба

Соседом алчным притеснялась грубо.

Народ кубинский унижений не стерпел.

Он жить свободным и счастливым захотел.

И волю своего народа исполняя,

Фидель поднял освободительное знамя.

На Кубе до сих пор с того момента

Звучит девиз – Патри а, о муэрте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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