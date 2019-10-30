В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-30T12:22:43+03:00

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Следователи Новоусманского района возбудили уголовное дело после ДТП на 524 км автодороги М-4 «Дон». В аварии пострадали две девочки 2-х и 8-ми лет. Они находились в «ВАЗ-211340». Их госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 30 октября.

Напомним, авария случилась во вторник, 29 октября, в 17.50 в Новоусманском районе. 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-211440» ехал в южном направлении и влетел в стоящий впереди «ВАЗ-211340», которым управлял 36-летний местный житель. Затем произошла череда аналогичных столкновений с еще четырьмя машинами: «ВАЗ-2106», «Шкода-Рапид», «Лада Гранта» и «Киа Сид».

Сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля «ВАЗ-211440» был пьян. Его задержали.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU