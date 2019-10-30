В Воронежской области иномарка насмерть сбила 88-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-30T11:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Новая Калитва Россошанского района иномарка сбила 88-летнего пешехода. Авария случилась 29 октября в 18.05. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, у дома 100 по улице Мира водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта», 41-летний житель региона, сбил пенсионера. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 132 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах – 5, в районах области – 33. В 7 ДТП 9 человек получили тнлесные повреждения различной степени тяжести и 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU