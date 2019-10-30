Депутаты Гордумы Воронежа согласовали создание единого оператора городских пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-30T11:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежская Гордума согласовала создание муниципального бюджетного учреждение (МБУ) «Единого оператора городских пассажирских перевозок». Решение приняли на заседании в среду, 30 октября. Так как был реорганизован Центр организации дорожного движения (ЦОДД),часть его полномочий передали в управление дорожного хозяйства.

- Теперь необходимо создание нового предприятия, которое будет администрировать транспорт, парковочное пространство и так далее. МБУ организовано без увеличения штата. Часть сотрудников переходит из ЦОДД в МБУ. Плюс им добавят еще некоторые полномочия, - рассказал депутат Олег Черкасов. - Новое учреждение будет заниматься разработкой маршрутной сети, подготовкой документов по созданию торгов по ней.

Одна из главных задач Единого оператора будет состоять в проведении конкурса по подбору инвестора в качестве оператора автоматизированной системы контроля безналичной оплаты проезда на транспорте. Также в организации займутся разработкой единого проездного билета.

ИСТОЧНИК KP.RU