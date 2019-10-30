2019-10-30T08:48:11+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин

Необычного зверя подарили зоопарку пензенские коллеги
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.
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Воронежский зоопарк на прошлой неделе отметил 25-й День рождения. К этому событию ему подарили сразу несколько животных. Так, Московский зоопарк презентовал самку сине-желтого попугая ара. Пока птица проходит карантин, к ее приезду активно готовятся три самца, обитающие в зоопарке. Еще не ясно, кого выберет новая обитательница, но к процессу она подойдет серьезно. Ведь пару попугаи формируют на всю жизнь. А коллеги из Пензы передали дикобраза. Малыш уже осваивается на новом месте. Чтобы акклиматизация проходила легче, для нового обитателя устроили праздник Хэллоуин и угостили грызуна резной фигуркой из тыквы. Он сразу оценил приготовленное угощение и проверил все уголки карантинного вольера, попробовав их в буквальном смысле на зубок.

- Грызть и рыть, есть и спать – любимые занятия любого дикобраза, - отмечает заведующая отделом зоопарка Наталья Амелина. - Киперов пока немного побаивается, но любопытство постепенно пересиливает страх. Киперы у нас опытные в плане ухода за этим видом животных. В коллекции зоопарка уже был дикобраз, а одно время жила целая семья. Иголок не боятся и уже начали придумывать для зверя занимательные игрушки, чтобы не скучал. Свою тыкву получил и этот колючий питомец. Отнёсся к ней сначала настороженно, но зато потом весь день был занят «тыквенной игрушкой».

На этом подарки не закончились. Скоро из Ростовского зоопарка в Воронеж привезут символ грации, быстроты и изящества – европейскую лань.

Сейчас в Воронежском зоопарке проходит познавательная программа «Время тыквы в зоопарке». Гости смогут увидеть показательные кормления животных с использованием тыквы. Начало в 13.30 (зал млекопитающих и рептилий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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