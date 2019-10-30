2019-10-30T08:13:16+03:00
Звезды

Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка

Экспозицию можно посмотреть в музее имени Крамского
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

31 октября на "антресолях" выставочного зала художественного музея имени Крамского откроется персональная выставка Олега Савостюка. Экспозиция «На Земле арабов» собрала картины мастера, написанные по впечатлениям от путешествий. На полотнах красота пустыни, полуденного солнца, закатов, небольшие поселения, передвигающиеся караваны.

- Сегодня этот мир – сочетание древности и ультрасовременности. Шикарные мерседесы и ауди обгоняют караваны верблюдов, а в небе над мечетями проносятся скоростные военные самолеты. Для нас эта Земля несколько странная и непривычная, но если к ней присмотреться пристальнее, мы обнаружим в ней несказанную красоту, считает автор, - анонсировали проект в музее.

Выставка представит более 100 живописных работ. Она продлится по 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водители 6 и 15 маршрутов не выехали на работу из-за новой системы оплаты
Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы
В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин
В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили
В Воронеже откроют Дом дружбы
В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет
Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»
В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»
Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей