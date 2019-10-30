Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-30T08:13:16+03:00

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31 октября на "антресолях" выставочного зала художественного музея имени Крамского откроется персональная выставка Олега Савостюка. Экспозиция «На Земле арабов» собрала картины мастера, написанные по впечатлениям от путешествий. На полотнах красота пустыни, полуденного солнца, закатов, небольшие поселения, передвигающиеся караваны.

- Сегодня этот мир – сочетание древности и ультрасовременности. Шикарные мерседесы и ауди обгоняют караваны верблюдов, а в небе над мечетями проносятся скоростные военные самолеты. Для нас эта Земля несколько странная и непривычная, но если к ней присмотреться пристальнее, мы обнаружим в ней несказанную красоту, считает автор, - анонсировали проект в музее.

Выставка представит более 100 живописных работ. Она продлится по 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU