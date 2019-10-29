В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-29T19:18:07+03:00

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Во вторник, 29 октября, в 17.55 на участке, обслуживаемом «Воронежской горэлектросетью», произошла авария. Из-за нее нет света в отдельных домах на проспекте Революции, улицах Кольцовской, Плехановской, Комиссаржевской и Никитинской.

- Бригады предприятия работают на месте аварии. Частично удалось запитать потребителей по временной схеме, то есть, в части домов уже появился свет, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. – Постепенно будут подключать другие участки. Ориентировочный срок полного устранения аварии – полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU