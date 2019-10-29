Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-29T17:54:47+03:00

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В год столетия ВЛКСМ в Воронежской области организовали конкурс «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотическом и нравственном воспитании современной молодежи». Воронежский комсомол моложе всероссийского на год. Свое столетие он отметил летом 2019 года. Торжественное награждение школьников-победителей конкурса и научно-практическая конференция состоялись 29 октября в здании новой школы №102.

Десятки старшеклассников из воронежской глубинки, победители первого этапа конкурса, приехали собрались в Воронеже. Предварительно ребята провели серьезную работу по изучению истории комсомола своего района, жизни знаменитых земляков-комсомольцев, имен героев, списанных в историю села, города, области…

- Вступить в комсомол в 1919 году было гражданским подвигом, - сказал директор школы Алексей Фактор. – Не все в то время разделяли одну идеологию. Но то, что передовая молодежь шла в эти ряды - безусловный факт истории. Можно по-разному относиться к людям, которые создавали ВЛКСМ, но никто и никогда не сможет отрицать того факта, что это они создали промышленность, защитили ценой своей жизни свободу страны и восстановили ее из руин.

Участники конференции сошлись во мнении, что при всей спорности нашей истории, из нее необходимо взять положительный опыт организации молодежи, а из ошибок сделать вывод.

Выступая перед участниками конференции, Герой России, полковник спецназа Юрий Анохин отметил, что российское общество всегда объединял патриотизм.

- А что такое патриотизм? – поинтересовался Анохин у молодежной аудитории, пообещав за правильный ответ шоколадку.

- Это борьба за будущее своей страны, - ответил парень с первого ряда. – Вклад в промышленность, научный прогресс, борьба за свободу и независимость страны.

- … Уважение к женщине и старшим, не ругаться матом, не писать в подъезде и лифте, не курить, не пить, быть сильной личностью, - добавил герой, но честно заработанную шоколадку пообещал отдать школьнику в перерыве.

А что же знает о комсомоле сегодняшняя молодежь, в свою очередь поинтересовалась у ребят «Комсомолка».

- Это молодежная организация, в которой ребята работают во имя своей Родины и народа, делают общее дело, чтобы утвердить свою страну в глазах других государств и наций, - рассказала «КП» десятиклассница Нововоронежской школы Екатерина Палагина.

Сама Катя участвует в школьной общественной организации «Свет маяка» и городской организации «Молодежь», где ребята в качестве волонтеров помогают старикам, бездомным животным, проводят массовые мероприятия. И делают это с удовольствием.

- В своей работе я изучаю, как изменилось молодежные объединения со времен образования комсомола до наших дней, - рассказали Екатерина. – Мой доклад называется «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотическом и нравственном воспитании современной молодежи».

ИСТОЧНИК KP.RU