2019-10-29T17:15:52+03:00
Происшествия

После уничтожения старинной усадьбы под Воронежем могут возбудить уголовное дело

Здания являлось объектом культурного наследия
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Усадьба долгое время пребывала в плачевном состоянии.Усадьба долгое время пребывала в плачевном состоянии.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

После сноса главного дома усадьбы Олениных могут возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области во вторник, 29 октября.

О сносе усадьбы Веневитиных-Олениных в селе Староживотинном Рамонского района накануне заявил краевед Павел Попов. Здание уничтожили неизвестные рабочие на экскаваторе. От уникального объекта 17 века остались лишь кирпичи и бревна. Кто уничтожил его - неизвестно. А ведь статус усадьбы предполагал ее охрану и поддержание исторического облика. Последние годы объект находился в плачевном состоянии.

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что в настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств сноса объекта.

- Запланирован выезд на место, направлен запрос в Управление Росреестра в Воронежской области о собственнике земельного участка, так как объекты усадьбы не стоят на кадастровом учете. Подготовлено заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей
В Воронеже мост через водосброс водохранилища могут открыть в декабре
В Воронеже почти на месяц перекроют дорогу в Ленинском районе
В Воронежской области мужчина, резавший соседок бензопилой, не сядет в тюрьму
В "Ночь искусств" в усадьбе Веневитиновых воронежцам устроят теневое шоу
В Воронеже филиал Ивановской академии МЧС станет самостоятельным институтом
"Квартирная" галерея зовет воронежцев на выставку питерского художника
Воронежцев предупредили о сильном ветре
В Воронеже пожарные предотвратили взрыв газового баллона в горящей машине
Сергей Безруков разрешил воронежцам фотографировать на спектакле
Воронежца на улице несколько раз ударили ножом в живот
В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин
Хирургический корпус воронежского онкодиспансера построят меньше  чем за три года
Воронежец заплатил 24 тыс за мифические зимние шины
В Воронеже в чемпионате WorldSkills Russia приняла участие 6-летняя девочка
Наркокурьера, везшего героин через Воронежскую область, отправили в колонию на 8,5 лет
В Воронежской области Audi A6 врезался на встречке в КамАЗ
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте крыши оперного театра
Воронежцы нарисуют героя-символ музея имени Крамского