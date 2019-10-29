После уничтожения старинной усадьбы под Воронежем могут возбудить уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-29T17:15:52+03:00

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После сноса главного дома усадьбы Олениных могут возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области во вторник, 29 октября.

О сносе усадьбы Веневитиных-Олениных в селе Староживотинном Рамонского района накануне заявил краевед Павел Попов. Здание уничтожили неизвестные рабочие на экскаваторе. От уникального объекта 17 века остались лишь кирпичи и бревна. Кто уничтожил его - неизвестно. А ведь статус усадьбы предполагал ее охрану и поддержание исторического облика. Последние годы объект находился в плачевном состоянии.

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что в настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств сноса объекта.

- Запланирован выезд на место, направлен запрос в Управление Росреестра в Воронежской области о собственнике земельного участка, так как объекты усадьбы не стоят на кадастровом учете. Подготовлено заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU