После уничтожения старинной усадьбы под Воронежем могут возбудить уголовное дело
После сноса главного дома усадьбы Олениных могут возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области во вторник, 29 октября.
О сносе усадьбы Веневитиных-Олениных в селе Староживотинном Рамонского района накануне заявил краевед Павел Попов. Здание уничтожили неизвестные рабочие на экскаваторе. От уникального объекта 17 века остались лишь кирпичи и бревна. Кто уничтожил его - неизвестно. А ведь статус усадьбы предполагал ее охрану и поддержание исторического облика. Последние годы объект находился в плачевном состоянии.
В региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что в настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств сноса объекта.
- Запланирован выезд на место, направлен запрос в Управление Росреестра в Воронежской области о собственнике земельного участка, так как объекты усадьбы не стоят на кадастровом учете. Подготовлено заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU