В Воронеже филиал Ивановской академии МЧС станет самостоятельным институтом

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-29T17:18:37+03:00

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В понедельник, 28 октября, на интернет-портале правовой информации появилось распоряжение Правительство России. В документе, датированном 24 октября, содержится приказ филиал Ивановской пожарно-спасательной академии в Воронеже сделать самостоятельным.

Воронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы вместе с новым статусом получил право оперативного управления закрепленной за ним недвижимостью, а также шестью земельными участками. Четыре из них расположены в Воронеже по адресам: улица Краснознаменная, 231 и 231т, а также на улице Острогожской, 111б и 160з. Еще два находятся в Рамонском районе в селе Горожанка.

Распоряжение выглядит логичным – прежнее подчинение было непонятно ни по территориальной принадлежности, ни по размерам областных центров, где располагаются эти два теперь уже самостоятельных учреждений МЧС. Напомним, странное решение о подчинении нашего института Ивановской академии приняли в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU