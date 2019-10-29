2019-10-29T17:18:37+03:00
Общество

В Воронеже филиал Ивановской академии МЧС станет самостоятельным институтом

Он получил этот статус согласно распоряжению правительства России
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Институт МЧС получил независимость от Иваново.Институт МЧС получил независимость от Иваново.Фото: vf.edufire37.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 октября, на интернет-портале правовой информации появилось распоряжение Правительство России. В документе, датированном 24 октября, содержится приказ филиал Ивановской пожарно-спасательной академии в Воронеже сделать самостоятельным.

Воронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы вместе с новым статусом получил право оперативного управления закрепленной за ним недвижимостью, а также шестью земельными участками. Четыре из них расположены в Воронеже по адресам: улица Краснознаменная, 231 и 231т, а также на улице Острогожской, 111б и 160з. Еще два находятся в Рамонском районе в селе Горожанка.

Распоряжение выглядит логичным – прежнее подчинение было непонятно ни по территориальной принадлежности, ни по размерам областных центров, где располагаются эти два теперь уже самостоятельных учреждений МЧС. Напомним, странное решение о подчинении нашего института Ивановской академии приняли в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей
В Воронеже мост через водосброс водохранилища могут открыть в декабре
В Воронеже почти на месяц перекроют дорогу в Ленинском районе
После уничтожения старинной усадьбы под Воронежем могут возбудить уголовное дело
В Воронежской области мужчина, резавший соседок бензопилой, не сядет в тюрьму
В "Ночь искусств" в усадьбе Веневитиновых воронежцам устроят теневое шоу
"Квартирная" галерея зовет воронежцев на выставку питерского художника
Воронежцев предупредили о сильном ветре
В Воронеже пожарные предотвратили взрыв газового баллона в горящей машине
Сергей Безруков разрешил воронежцам фотографировать на спектакле
Воронежца на улице несколько раз ударили ножом в живот
В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин
Хирургический корпус воронежского онкодиспансера построят меньше  чем за три года
Воронежец заплатил 24 тыс за мифические зимние шины
В Воронеже в чемпионате WorldSkills Russia приняла участие 6-летняя девочка
Наркокурьера, везшего героин через Воронежскую область, отправили в колонию на 8,5 лет
В Воронежской области Audi A6 врезался на встречке в КамАЗ
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте крыши оперного театра
Воронежцы нарисуют героя-символ музея имени Крамского