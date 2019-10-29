В Воронеже пожарные предотвратили взрыв газового баллона в горящей машине
29 октября в Воронеже загорелся автомобиль, пожар в котором мог спровоцировать взрыв. Но пожарные успели потушить машину на Ростовской.
- Автомобиль загорелся около 12.40, к нам вызов поступил в 12.47. Через 9 минут на место прибыл караул пожарной части №4, спустя 10 минут пожар потушили. В машине находился газовый баллон, который разгерметизировался, но пожарные предотвратили взрыв, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Воронежской области. - Автомобиль загорелся напротив построенного, но еще не сданного в эксплуатацию здания новой пожарной части. Ни людей, ни техники там пока нет. При этом служба сработала оперативно.
ИСТОЧНИК KP.RU