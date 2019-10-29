2019-10-29T14:03:28+03:00
Происшествия

В Воронеже пожарные предотвратили взрыв газового баллона в горящей машине

Пожар оперативно потушили
Ярослав ИВАНОВ
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29 октября в Воронеже загорелся автомобиль, пожар в котором мог спровоцировать взрыв. Но пожарные успели потушить машину на Ростовской.

- Автомобиль загорелся около 12.40, к нам вызов поступил в 12.47. Через 9 минут на место прибыл караул пожарной части №4, спустя 10 минут пожар потушили. В машине находился газовый баллон, который разгерметизировался, но пожарные предотвратили взрыв, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Воронежской области. - Автомобиль загорелся напротив построенного, но еще не сданного в эксплуатацию здания новой пожарной части. Ни людей, ни техники там пока нет. При этом служба сработала оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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