2019-10-29T13:05:08+03:00
Происшествия

Воронежца на улице несколько раз ударили ножом в живот

Мужчина выжил, а нападавшему грозит до 10 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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На днях медики вызвали в больницу полицейских: в приемное отделение привезли мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Оперативники опросили раненого и выяснили, что 39-летнего пострадавшего пырнул ножом знакомый.

- Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина возвращался домой. На улице 232 Стрелковой дивизии встретил двух знакомых, между мужчинами возникла ссора, и один из участников конфликта несколько раз ударил ножом в живот нетрезвого воронежца и убежал, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

48-летнего подозреваемого задержали. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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