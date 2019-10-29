Воронежца на улице несколько раз ударили ножом в живот
На днях медики вызвали в больницу полицейских: в приемное отделение привезли мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Оперативники опросили раненого и выяснили, что 39-летнего пострадавшего пырнул ножом знакомый.
- Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина возвращался домой. На улице 232 Стрелковой дивизии встретил двух знакомых, между мужчинами возникла ссора, и один из участников конфликта несколько раз ударил ножом в живот нетрезвого воронежца и убежал, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.
48-летнего подозреваемого задержали. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU