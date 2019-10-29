2019-10-29T11:05:07+03:00
Общество

В Воронеже в чемпионате WorldSkills Russia приняла участие 6-летняя девочка

А самым старшим участником стал 73-летний ветеринар
Ярослав ИВАНОВ
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На VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который завершился в Воронеже 25 октября, всех покорила самая юная участница. 6-летняя Катя Варанкина показала свои навыки в дисциплинах «Дошкольное воспитание» и «Инженер-строитель» в новом проекте BABYSKILLS. А самым старшим участником Чемпионата стал 73-летний ветеринар Михаил Мельник, который преподает в Лискинском аграрно-технологическом техникуме. Конкурс «Навыки мудрых» продемонстрировал высокую профессиональную конкурентоспособность специалистов в возрасте старше 50 лет.

Всего в чемпионате приняли участие более 400 конкурсантов в трех возрастных категориях. Они соревновались на шести площадках: в экспоцентре Воронежского агроуниверситета, промышленно-экономическом колледже, Центре машиностроения политехнического техникума, авиационном техникуме, индустриальном колледже и Лискинском промышленно-транспортном техникуме имени Лысенко. На чемпионате впервые провели состязания по компетенции «Цифровая метрология».

Победители регионального этапа получат путевку на Всероссийский конкурс WorldSkills Russia, который пройдет в мае 2020 года.

Воронежская область присоединилась к движению WorldSkills Russia одной их первых в России - в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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