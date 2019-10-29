2019-10-29T10:41:56+03:00
Происшествия

Наркокурьера, везшего героин через Воронежскую область, отправили в колонию на 8,5 лет

Перевозчика наркотиков поймали на трассе «Дон»
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8,5 лет колонии строгого режима получил мигрант-наркокурьер. 38-летнего мужчину с килограммом героина поймали силовики в апреле в Рамонском районе.

- «Шевроле Лачетти» остановили в 6.30 утра на 462-м километре автодороги М-4 «Дон». Мужчина следовал со стороны Москвы в южном направлении. У водителя проверили документы, а потом при досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин. В пакете находилось более килограмма наркотика, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Осужденный являлся курьером и перевозил наркотики из Московской области в различные российские регионы, в том числе и в Воронежскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец заплатил 24 тыс за мифические зимние шины
В Воронеже в чемпионате WorldSkills Russia приняла участие 6-летняя девочка
В Воронежской области Audi A6 врезался на встречке в КамАЗ
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте крыши оперного театра
Воронежцы нарисуют героя-символ музея имени Крамского
Сергей Безруков попросил власти Воронежа сохранить музей Есенина
В правительстве ожидают, что за три года реальные доходы воронежцев вырастут на 10,8%
Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание коммунальщикам готовиться к ухудшению погоды
Под Воронежем открыли памятник воеводе Борису Собакину
В Воронеже мошенник продал нумизмату золотые монеты, в которых нет золота
Правительство Воронежской области начинает софинансировать Фонд капремонта
В Воронежской области водитель не смог спихнуть вину за ДТП на погибшего 16-летнего мальчика
На Географическом диктанте известный певец и телеведущий Сергей Шнуров задал вопрос о Нововоронежской АЭС
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС
В Воронеже будут судить 19-летнего водителя «Мерседеса», сбившего насмерть пешехода-ровесника
В Воронеже женщина-депутат может сесть на четыре года за то, что сделала дочь своим заместителем
Воронежский алкоголик повторил сцену с дверью из фильма "Сияние"
В Воронеже троица подростков совершила серию автомобильных краж
Первый день подорожания проезда в общественном транспорте: впечатления воронежцев
Прокуратура Воронежской области завела аккаунт в Инстаграм
Коллекцию виниловых пластинок и вещи на полмиллиона рублей украли у жительницы Воронежа
В Воронежской области подросток совершил 11 преступлений
До конца года в Воронеже определятся со строительством Центра парусного и гребного спорта
Воронежцы смогут проверить себя на «Диктанте безопасности»
Тренер по бальным танцам и директор ТЦ: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа