Наркокурьера, везшего героин через Воронежскую область, отправили в колонию на 8,5 лет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-29T10:41:56+03:00

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8,5 лет колонии строгого режима получил мигрант-наркокурьер. 38-летнего мужчину с килограммом героина поймали силовики в апреле в Рамонском районе.

- «Шевроле Лачетти» остановили в 6.30 утра на 462-м километре автодороги М-4 «Дон». Мужчина следовал со стороны Москвы в южном направлении. У водителя проверили документы, а потом при досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин. В пакете находилось более килограмма наркотика, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Осужденный являлся курьером и перевозил наркотики из Московской области в различные российские регионы, в том числе и в Воронежскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU