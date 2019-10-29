В Воронежской области Audi A6 врезался на встречке в КамАЗ
За 28 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 109 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья. В семи авариях пострадали семь человек.
Около 10 утра на 264-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» в Новоусманском районе столкнулись иномарка и грузовик.
- По предварительным данным, 42-летний водитель Audi A6 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль КамАЗ под управлением 49-летнего шофера. Водителя легковушки с травмами отправили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU