Воронежцы нарисуют героя-символ музея имени Крамского

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-29T09:03:44+03:00

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3 ноября художественный музей имени Крамского присоединится к ежегодной Всероссийской «Ночи искусств». Девизом культурно-образовательной акции станет тема «Искусство объединяет». Она продлится в музее с 14.00 до 23.30. Весь период акции воронежцы смогут увидеть выставку "Сокровища музеев России" - полотна Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Грабаря.

В 15.00 в лекционном зале будет работать интерактивная зона «В поисках героя» (7+). Пройдет конкурс по рисованию музейного героя. По итогам конкурса лучший персонаж будет представлен на полиграфической продукции музея, ориентированной на детскую аудиторию.

В 16.00 на 3-м этаже состоится разговор на экспозиции «Шедевры Болонской школы» (10+). Речь пойдет о произведении из музейного собрания кисти реформатора итальянской живописи XVI – XVII веков, одного из основоположников Болонской Академии Аннибале Карраччи (1560-1609). Произведения этого мастера редки в музейных коллекциях нашей страны. До недавнего времени сюжет картины определялся, как Рождение Пресвятой Богородицы. На встрече можно узнать секреты полотна.

В 17.00 на 2-м этаже начнется концерт «Музыка для души» (7+). Посетителям музея сыграют ансамбль виолончелистов «Челло-вечки» (ДШИ № 7).В репертуаре не только русская и зарубежная академическая музыка, но и произведения различных жанров и стилей. В концерте прозвучит музыка Чайковского, Дворжака, Леонидова, Гершвина. Гольтермана и других.

В 18.00 - Беседа на 2-м этаж на экспозиции «Сокровища из запасников – М.Е. Харламов «Праздник на мосту» (1917) (10+). В продолжении цикла выставок, представляющих редко экспонируемые музейные предметы, будет показана картина Михаила Харламова, поступившая в музей в рамках проекта «Музей живописной культуры» в 1920 году. На выставке состоится беседа о проекте «МЖК», о художнике и его произведении.

В 19.00 в лекционном зале музейный мастер-класс Дениса Булавинцева для семейной аудитории «Веселые штампики» (7+).Участники создадут незамысловатую стильную картинку в нетрадиционной технике – рисование штампами. Это простое и увлекательное занятие придется по душе не только детям, но и взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU