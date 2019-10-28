2019-10-28T20:12:03+03:00
Общество

В правительстве ожидают, что за три года реальные доходы воронежцев вырастут на 10,8%

Власти уверяют, что уже третий год подряд рост доходов опережает уровень инфляции
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году динамика цен на потребительском рынке Воронежской области постепенно замедляется с 5,4% в январе до 4,7 % по итогам года. Об этом 28 октября на заседании регионального правительства заявил заместитель руководителя департамента экономического развития региона Борис Бикетов.

В 2020 году целевой прогноз по инфляции установлен на самом низком уровне за последние 30 лет – 3% в год. В частности, в прогнозе предусматривается индексация тарифов на уровне не выше инфляции.

При этом рост реальной заработной платы также составит до 3% в год. В целом, по расчетам региональных властей, за три года реальное содержание оплаты труда возрастет на 10,8%.

В правительстве отметили, что уже третий год подряд рост доходов опережает уровень инфляции. В целом по году номинальная зарплата увеличится более чем на 7% (33600 рублей), а в реальном исчислении – почти на 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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