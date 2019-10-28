2019-10-28T19:09:10+03:00
Общество

Под Воронежем открыли памятник воеводе Борису Собакину

Считается, что именно он был основателем Новой Усмани
Олег ИВАНОВ
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Фото: администрация Новой УсманиФото: администрация Новой Усмани
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26 октября в Новой Усмани открыли площадь Мира и памятник основателю села воеводе Борису Собакину. Автором скульптуры выступил уроженца Калача Александр Козинин, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО, Союза художников России и многих других творческих объединений.

Во время царствования Бориса Годунова село Новая Усмань основал воевода Борис Собакин. Правда, тогда оно называлось Собакиной поляной, а затем Усмань Собакина. Эти земли передали ему для защиты русских рубежей от набегов.

Кроме того, не смотря на то, что в те года в течение нескольких лет во все центральной части практически весь урожай, Усмани все же удалось стать крупным центром землевладения.

Во время торжественной церемонии на площади Мира также была заложена капсула времени со специальным выпуском газеты, в которой опубликован материал об этапах строительства площади. Также там собраны мнения жителей о том, каких изменений они ждут в ближайшие 20 лет. Вскрыть капсулу должны 26 октября 2039 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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