2019-10-28T18:39:10+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник продал нумизмату золотые монеты, в которых нет золота

Он даже умудрился пройти проверку в ломбарде, а потом совершить подмену
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябре к 37-летнему воронежцу в районе ЖК Олимпийский подошел незнакомец и предложил купить золотые монеты. Мужчина продемонстрировал товар и согласился даже проверить подлинность изделий в ломбарде.

Специалист действительно подтвердил подлинность одной из монет. После этого начинающий нумизмат отдал продавцу 35 тысяч рублей. Вот только в последствии воронежец установил, что все без исключения приобретенные монеты – фальшивые. После этого он обратился за помощью в полицию.

С камер видеонаблюдения удалось изъять записи. Так оперативники установили машину, на которой ездил торговец. Схожий по приметам автомобиль сотрудники полиции вскоре остановили. За рулем был 35-летний житель Ставропольского края.

В отделе полиции мужчина признался, что деньги от продажи поддельных монет уже потратил. Оказалось, что для проверки в ломбарде торговец передал оценщику подлинную монету, правда, затем поменял ее на поддельную.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Пока же «хранитель» редких монет отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Воронежской области начинает софинансировать Фонд капремонта
В Воронежской области водитель не смог спихнуть вину за ДТП на погибшего 16-летнего мальчика
На Географическом диктанте известный певец и телеведущий Сергей Шнуров задал вопрос о Нововоронежской АЭС
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС
В Воронеже будут судить 19-летнего водителя «Мерседеса», сбившего насмерть пешехода-ровесника
В Воронеже женщина-депутат может сесть на четыре года за то, что сделала дочь своим заместителем
Воронежский алкоголик повторил сцену с дверью из фильма "Сияние"
В Воронеже троица подростков совершила серию автомобильных краж
Первый день подорожания проезда в общественном транспорте: впечатления воронежцев
Прокуратура Воронежской области завела аккаунт в Инстаграм
Коллекцию виниловых пластинок и вещи на полмиллиона рублей украли у жительницы Воронежа
В Воронежской области подросток совершил 11 преступлений
До конца года в Воронеже определятся со строительством Центра парусного и гребного спорта
Воронежцы смогут проверить себя на «Диктанте безопасности»
Тренер по бальным танцам и директор ТЦ: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа