В Воронеже мошенник продал нумизмату золотые монеты, в которых нет золота

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-28T18:39:10+03:00

Он даже умудрился пройти проверку в ломбарде, а потом совершить подмену

Изменить размер текста: A A

В октябре к 37-летнему воронежцу в районе ЖК Олимпийский подошел незнакомец и предложил купить золотые монеты. Мужчина продемонстрировал товар и согласился даже проверить подлинность изделий в ломбарде.

Специалист действительно подтвердил подлинность одной из монет. После этого начинающий нумизмат отдал продавцу 35 тысяч рублей. Вот только в последствии воронежец установил, что все без исключения приобретенные монеты – фальшивые. После этого он обратился за помощью в полицию.

С камер видеонаблюдения удалось изъять записи. Так оперативники установили машину, на которой ездил торговец. Схожий по приметам автомобиль сотрудники полиции вскоре остановили. За рулем был 35-летний житель Ставропольского края.

В отделе полиции мужчина признался, что деньги от продажи поддельных монет уже потратил. Оказалось, что для проверки в ломбарде торговец передал оценщику подлинную монету, правда, затем поменял ее на поддельную.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Пока же «хранитель» редких монет отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU