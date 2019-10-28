Правительство Воронежской области начинает софинансировать Фонд капремонта

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-28T17:53:44+03:00

Но даже с учетом этих трат бюджет не должен иметь дефицита

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Проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был рассмотрен 28 октября в ходе заседания регионального правительства под председательством губернатора Александра Гусева.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличатся на 5,5% к уровню текущего года и составят 87 млрд рублей. 62% данной суммы – это налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц.

Общий же объем доходов на 2020 год с учетом известных федеральных средств запланирован в сумме 110 млрд 670 млн рублей. Исходя из этого определены и максимальные расходные возможности – 113 млрд 561 млн рублей.

Глава региона пояснил, почему бюджет будущего года будет в итоге без дефицита.

- Мы видели цифру 110 млрд рублей – доходы, и есть некоторый дефицит – 2,9 млрд рублей. Мы понимаем, что пока не вся доходная часть учтена, потому что часть поступлений из федерального бюджета здесь не учтена, решения пока не приняты. Но мы понимаем, в какие сроки и какие суммы придут. Поэтому и общая сумма доходов будет выше и, соответственно, дефицит, который сейчас возникает, он имеет формальный характер. Мы знаем источники покрытия, в том числе переходящие остатки. Поэтому бюджет у нас будет бездефицитный, - заверил Александр Гусев.

Интересно, что в проекте запланировано предоставление субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Это должно помочь сдерживать рост нагрузки на собственников.

- Мы впервые начинаем софинансировать Фонд капитального ремонта и выделяем на эти цели более 450 млн рублей. Это решение, которое, надеюсь, позволит нам не увеличивать долю ветхого жилищного фонда на территории области. И вторая цифра – это дополнительные средства, выделяемые на капитальный ремонт объектов социального назначения, прежде всего в сфере здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. Приоритет будем отдавать сфере здравоохранения и культуры. 2 млрд рублей на эти цели мы выделяем, как и в текущем году, – сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU