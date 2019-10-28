2019-10-28T16:35:56+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить 19-летнего водителя «Мерседеса», сбившего насмерть пешехода-ровесника

Уголовное дело уже направлено в Коминтерновский районный суд
Олег ИВАНОВ
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Место ДТПМесто ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летнего водителя «Мерседеса». Об этом 28 октября сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. Парня обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст. 264 УК РФ).

Страшная авария произошла 6 июля около восьми вечера. Предполагается, что молодой водитель, превышая скорость, начал резко перестраиваться. Чтобы избежать столкновения, он и выехал на полосу съезда с Московского проспекта на Бульвар Победы.

В итоге «Мерседес-Бенц» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 19-летнего парня и слетел с эстакады.

Водитель автомобиля и его пассажир, 16-летний местный житель, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. После молодого водителя отправили под домашний арест.

- В ходе следствия назначены и проведены ряд автотехнических и медицинских экспертиз. Обвиняемый молодой человек полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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