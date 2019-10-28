В Воронеже женщина-депутат может сесть на четыре года за то, что сделала дочь своим заместителем
В Калачеевском районе возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего члена Совета народных депутатов Калача. Женщину подозревают в преступлении, подпадающем под часть 1 статьи 185 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По данным следствия, женщина-депутат, будучи одновременно директором Калачеевской детской школы искусств, пыталась всеми правдами и неправдами пристроить в это учебное заведение свою дочь. Для этого в феврале 2018 года она сократила должности костюмера и рабочего по обслуживанию здания. Чтобы дочери затем денег подкинуть.
После этого директор школы искусств ввела в штатное расписание дополнительную должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На это место она и оформила дочь, хотя у той не было ни стажа работы в сфере культуры, ни соответствующего образования. Она раньше не трудилась в сфере педагогики и не занимала руководящие должности. Однако дочери еще и начислили стимулирующие надбавки за выслугу лет – 30% оклада и за интенсивность – 10%, хотя та вообще она не участвовала в работе творческого коллектива.
В апреле 2018 года депутат-директор по требованию прокуратуры перевела дочь на должность менеджера информационных ресурсов, однако деньги она получала те же, что и на работе завучем. А в феврале 2019-го «заботливая мамочка» вернула родное дитя на прежнюю руководящую должность.
- В итоге бюджету Калачеевского района причинен ущерб в сумме 116 тысяч рублей. Депутату-директору грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU