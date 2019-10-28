Прокуратура Воронежской области завела аккаунт в Инстаграм
Прокуратура Воронежской области расширила присутствие в соцсетях. В ведомстве сообщили:
- Теперь ознакомиться с основными событиями в деятельности прокуратуры, спортивными успехами ее сотрудников и общественными делами можно в фотографиях. Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм.
Первые фотографии в новом аккаунте - снимок здания прокуратуры, кадр с семинара-совещания, а также отчет об участии сотрудников в лискинском веломарафоне "Гончий ЛИС".
Добавим, что официальные Инстаграм-аккаунты уже ведут полиция Воронежской области, а также региональное управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU