Прокуратура Воронежской области завела аккаунт в Инстаграм

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-28T14:52:45+03:00

Странички есть и у других силовиков

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Прокуратура Воронежской области расширила присутствие в соцсетях. В ведомстве сообщили:

- Теперь ознакомиться с основными событиями в деятельности прокуратуры, спортивными успехами ее сотрудников и общественными делами можно в фотографиях. Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм.

Первые фотографии в новом аккаунте - снимок здания прокуратуры, кадр с семинара-совещания, а также отчет об участии сотрудников в лискинском веломарафоне "Гончий ЛИС".

Добавим, что официальные Инстаграм-аккаунты уже ведут полиция Воронежской области, а также региональное управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU