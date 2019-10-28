Коллекцию виниловых пластинок и вещи на полмиллиона рублей украли у жительницы Воронежа

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-28T14:39:59+03:00

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Деньги, бытовая техника, вещи и даже виниловые пластинки пропали из квартиры на улице 25 Января. Общий ущерб составил около полумиллиона рублей. 58-летняя хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Внимание силовиков обратил тот факт, что следов взлома не наблюдалось. Вор, кто бы он ни был, свободно прошел в помещение.

Вскоре задержали 64-летнюю женщину, которая раньше работала у потерпевшей сиделкой. Ее задержали и отправили в изолятор временного содержания. Женщина призналась, что решилась на кражу, когда мысленно оценила стоимость имущества в квартире.

За кражу с проникновением в жилище бывшей сиделке грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU