В Воронежской области подросток совершил 11 преступлений
В одиннадцати преступлениях обвиняют 17-летнего парня из Россошанского района, в четырех - его 20-летнего подельника.
В марте этого года парочка пыталась угнать две машины отечественного производства в поселке Подгоренском. Потом забралась в дом в одном из сел Россошанского района, чтобы поживиться мобильниками и бытовой техникой. Правда, соседка вовремя вызвала полицию. Правоохранители встретили молодчиков прямо у входа.
Это далеко не все. Взрослого связывают с исчезновением мобильника у его знакомого, несовершеннолетнего - с пропажей сумки у местной жительницы, несколькими кражами алкоголя из россошанских магазинов, а также еще одной попыткой угона.
- На предварительном следствии обвиняемые признали вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - комментируют в СУ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU