В Воронежской области подросток совершил 11 преступлений

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-28T14:28:41+03:00

17-летнего парня будут судить вместе с его 20-летним компаньоном

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В одиннадцати преступлениях обвиняют 17-летнего парня из Россошанского района, в четырех - его 20-летнего подельника.

В марте этого года парочка пыталась угнать две машины отечественного производства в поселке Подгоренском. Потом забралась в дом в одном из сел Россошанского района, чтобы поживиться мобильниками и бытовой техникой. Правда, соседка вовремя вызвала полицию. Правоохранители встретили молодчиков прямо у входа.

Это далеко не все. Взрослого связывают с исчезновением мобильника у его знакомого, несовершеннолетнего - с пропажей сумки у местной жительницы, несколькими кражами алкоголя из россошанских магазинов, а также еще одной попыткой угона.

- На предварительном следствии обвиняемые признали вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - комментируют в СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU